Первый японский модуль SLIM совершил посадку на Луне

Фото: Reuters / JAXA

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После приземления у аппарата выявили неисправность. Какую именно?

Японский лунный модуль SLIM успешно приземлился на поверхность спутника Земли. Такой новостью поделилось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

После посадки выяснилось, что у SLIM неисправны солнечные батареи. Что стало причиной поломки, не уточняется. Свежие данные ученые могут представить на следующей неделе.

«Поскольку мы не можем вырабатывать электричество, операция проводится с использованием погруженных батарей», — уточнили представители JAXA.

Основной задачей модуля SLIM является исследование кратеров и рельефа Луны. Япония стала пятой страной, которая смогла успешно посадить аппарат на поверхности Луны. Ранее подобную миссию осуществили Китай, США, СССР и Индия.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что лунный модуль Peregrine сгорит в атмосфере Земли из-за его «аномалии». Таким образом представители компании-производителя решили безопасно завершить миссию и не загрязнить окололунное пространство.