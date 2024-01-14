В НАСА отложили высадку астронавтов на Луну на год: какова причина?

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Нога американцев уже ступала в 1969 году на естественный спутник Земли. Так в чем же проблема повторить это вновь?

Амбициозный проект США отправить вновь астронавтов к Луне откладывается, как минимум на год. Небезопасно. Страна, которая как бы шесть раз высаживала экипажи на поверхность полвека назад, сейчас при наличии новых технологий почему-то не может повторить собственный успех. Любопытно, правда?

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Поводом для сдвига сроков стала неудача миссии «Перегрин» или «Сапсан». 8 января этот лунный аппарат с помощью новейшей ракеты «Вулкан» был запущен с мыса Канаверал. Ступени ракеты отделились штатно, но когда «Сапсан» запустил собственные двигатели, что-то пошло не так. Предварительно, взорвался один из баков с окислителем, аппарат закружило, и он растратил все топливо. В лучшем случае аппарат упадет на Луну. Либо будет болтаться, как космический мусор.

На этом месте можно было бы позлорадствовать, но не будем. Неудача «Перегрина-Сапсана» лишний раз показывает, насколько сложна лунная миссия. В августе прошлого года мы тоже запускали аппарат «Луна-25», и он не смог сесть на поверхность.

Но вот о чем хотелось бы поговорить, так это о подходах. Американский проект был первой частной попыткой покорить Луну. До этого все успешные прилунения были результатом госпрограмм СССР, США, Китая, Индии. Теперь же НАСА, то есть правительство, заказывает миссию и частично оплачивает, а частные компании выполняют госзаказ.

Официально это бизнес-проект, а потому на борту было помимо научного оборудования много всякой чуши: посылка от

DHL, урна с прахом 268 американцев и даже флаг Украины.

Есть ощущение, что на жовто-блакитный символ стал проклятием для американских проектов. «Перегрин» был в полтора раз меньше российского аппарата при этом в два раза дороже.

Разной была и миссия. У нас чистая наука и немного пиара, у американцев прежде всего пиар, ну, и научные исследования заодно. Луна тем не менее остается приоритетом для международных исследований. И Россия, и США и другие «космические» сверхдержавы продолжат свои программы.