По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
На съемках «Унесенных ветром» Кларк Гейбл специально пакостил Вивьен Ли
Фото: Кадр из х/ф «Унесенные ветром», реж. Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, 1939 г.
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Прямая обязанность артиста — играть роль. Иногда им приходится изображать влюбленных с коллегами, к которым испытывают неприязнь.
Нередки случаи, когда артисты, недолюбливающие друг друга в реальной жизни, были вынуждены работать на одной съемочной площадке — играть друзей, а порой и влюбленных. Издание KP.RU рассказало, в каких знаменитых фильмах был именно такой случай.
«Унесенные ветром»
Кларк Гейбл и Скарлетт О’Хара.
Актеры Вивьен Ли и Кларк Гейбл, сыгравшие главные роли в американской классике «Унесенные ветром», не выносили друг друга в реальной жизни. Девушка признавалась, что крайне тяжело ей давались сцены поцелуев с коллегой. Дело в том, что Гейбл носил зубные протезы, которые, по ее мнению, плохо пахли. Кроме того, желая досадить партнерше, он ел чеснок.
«Три плюс два»
Наталья Фатеева и Наталья Кустинская.
Наталья Фатеева и Наталья Кустинская поссорились из-за мужчины. Глядя на двух советских красавиц в купальниках, сложно поверить, что между ними завязалась вражда. При этом поначалу девушки дружили, но в какой-то момент сильно поссорились.
Фатеева была замужем за космонавтом Борисом Егоровым. Пара воспитывала ребенка, однако их отношения трещали по швам. Как-то раз они пришли в гости к Кустинской, там мужчина понял, что встретил свою судьбу.
Актриса так и не смогла принять решение мужчины и простить подруге, что та увела у нее супруга. Восстановить дружеские отношения у актрис так и не вышло.
«Девчата»
Николай Рыбников и Надежда Румянцева.
Мало кто знает, но изначально в «Девчатах» должна была сыграть Наталья Кустинская, которая на тот момент еще являлась супругой режиссера картины Юрия Чулюкина. Артистка долго уговаривала мужа дать ей роль, и он в конце концов согласился. Однако даже в гриме она совершенно не вживалась в образ героини Тоси.
Чулюкин так и не нашел смелости признаться, что роль в картине Кустинской не достанется. Правду актриса узнала от знакомого оператора. Говорят, что скандал с мужем был грандиозный. Кто знает, может это стало одной из причин, почему она ушла от него и начала отношения с мужем подруги Фатеевой?
Ну просто фантастика! ТОП советских фильмов о далеком будущем
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Бену Аффлеку предрекли участь «подкаблучника». По слухам, Дженнифер Лопес очень быстро превратила голливудского актера после свадьбы чуть ли не в личного помощника.