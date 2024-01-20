По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни

Фото: Кадр из х/ф «Унесенные ветром», реж. Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, 1939 г.

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Прямая обязанность артиста — играть роль. Иногда им приходится изображать влюбленных с коллегами, к которым испытывают неприязнь.

Нередки случаи, когда артисты, недолюбливающие друг друга в реальной жизни, были вынуждены работать на одной съемочной площадке — играть друзей, а порой и влюбленных. Издание KP.RU рассказало, в каких знаменитых фильмах был именно такой случай.

«Унесенные ветром»

Кларк Гейбл и Скарлетт О’Хара. Кадр из х/ф «Унесенные ветром», реж. Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, 1939 г.

Актеры Вивьен Ли и Кларк Гейбл, сыгравшие главные роли в американской классике «Унесенные ветром», не выносили друг друга в реальной жизни. Девушка признавалась, что крайне тяжело ей давались сцены поцелуев с коллегой. Дело в том, что Гейбл носил зубные протезы, которые, по ее мнению, плохо пахли. Кроме того, желая досадить партнерше, он ел чеснок.

«Три плюс два»

Наталья Фатеева и Наталья Кустинская. Кадр из х/ф «Три плюс два», реж. Генрих Оганисян, 1963 г.

Наталья Фатеева и Наталья Кустинская поссорились из-за мужчины. Глядя на двух советских красавиц в купальниках, сложно поверить, что между ними завязалась вражда. При этом поначалу девушки дружили, но в какой-то момент сильно поссорились.

Фатеева была замужем за космонавтом Борисом Егоровым. Пара воспитывала ребенка, однако их отношения трещали по швам. Как-то раз они пришли в гости к Кустинской, там мужчина понял, что встретил свою судьбу.

Актриса так и не смогла принять решение мужчины и простить подруге, что та увела у нее супруга. Восстановить дружеские отношения у актрис так и не вышло.

«Девчата»

Николай Рыбников и Надежда Румянцева. Кадр из х/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Мало кто знает, но изначально в «Девчатах» должна была сыграть Наталья Кустинская, которая на тот момент еще являлась супругой режиссера картины Юрия Чулюкина. Артистка долго уговаривала мужа дать ей роль, и он в конце концов согласился. Однако даже в гриме она совершенно не вживалась в образ героини Тоси.

Чулюкин так и не нашел смелости признаться, что роль в картине Кустинской не достанется. Правду актриса узнала от знакомого оператора. Говорят, что скандал с мужем был грандиозный. Кто знает, может это стало одной из причин, почему она ушла от него и начала отношения с мужем подруги Фатеевой?

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