Ну просто фантастика! ТОП советских фильмов о далеком будущем

Фото: Кадр из х/ф «Москва-Кассиопея», реж. Ричард Викторов, 1973 г.

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За просмотром этих картин вы и не заметите, как пролетел весь день.

В Советском союзе вышло множество фантастических фильмов, которые рассказывают о покорении космоса. Редакция 5-tv.ru собрала самые впечатляющие картины, которые можно посмотреть даже сейчас.

«Его звали Роберт»

Кадр из х/ф «Его звали Роберт», реж. Илья Ольшвангер, 1967 г.

В 1967 году режиссер Илья Ольшвангер выпустил фильм под названием «Его звали Роберт». Несмотря на пугающий постер, это была комедия о роботе РБ-235. Оказавшись за пределами института, где его создали, андроид выходит из-под контроля. Но вместо разрушений и сеяния хаоса он начинает испытывать светлые эмоции. Ну а какими еще могли быть фантастические роботы в советское время?

«Через тернии к звездам»

Кадр из х/ф «Через тернии к звездам», реж. Ричард Викторов, Николай Викторов, 1980 г.

Что вам приходит в голову, когда заходит речь про самые красивые советские фантастические фильмы? Заядлые киноманы точно вспомнят фильм «Через тернии к звездам», снятый по сценарию Кира Булычева в 1980-м. По сюжету патрульный звездолет «Пушкин» обнаруживает погибший космолет неизвестного происхождения. Заглянув внутрь, среди бездыханных тел исследователи находят выжившую инопланетянку. Она оказывается в восторге от земных технологий, а люди осознают важность защиты своего дома, а также других планет.

«Туманность Андромеды»

Кадр из х/ф «Туманность Андромеды», реж. Евгений Шерстобистов, 1967 г.

Снимали в СССР и идейное кино. «Туманность Андромеды» 1967 года — это как раз тот самый случай. Картина должна была внушить зрителю идею о безграничных возможностях человека, а также показать, куда стремится коммунистическое общество. Если хотите посмотреть что-нибудь вдохновляющее, то экранизация романа Ивана Ефремова подойдет лучше всего.

«Небо зовет»

Кадр из х/ф «Небо зовет», реж. Александр Козырь, Михаил Карюков, 1959 г.

Просмотр картины «Небо зовет» может вызвать у вас недоумение о том, как создателям удалось предсказать будущее настолько точно, находясь в самом начале космической эры. Фильм повествует о соперничестве мировых держав в освоении космического пространства. Картина однозначно заслуживает вашего внимания.

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