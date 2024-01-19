Дума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Прежде Минобороны РФ сообщало об ударе по пункту дислокации боевиков.

Депутаты Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрят обращение к парламенту Франции из-за наемников в Харькове, среди которых в основном были французы. Об этом сообщается в Telegram-канале спикера нижней палаты парламента.

В ГД подчеркнули, что во Франции запрещено наемничество, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты этой страны о намеренном нарушении закона при отправке боевиков на Украину.

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Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России вызвал посла Франции после удара по базе наемников в Харькове. Большую часть ликвидированных иностранных боевиков составляли французы.

* — запрещенная в России террористическая организация