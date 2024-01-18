Французский след: новые детали ликвидации пункта дислокации наемников в Харькове

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Кто и зачем продолжает посылать боевиков на Украину? Как на их ликвидацию реагируют в НАТО?

По данным Минобороны, еще два временных пункта дислокации иностранных боевиков уничтожены ударами российских ракетных войск и артиллерии. Тем временем появились и новые подробности ликвидации базы французских наемников в Харькове, хотя официальный Париж этого не признает. Французские журналисты уже подсчитали, сколько их граждан сейчас воюет на Украине.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин собрал все детали громкого дела. Все подробности — смотрите в репортаже.

Для размещения своих подразделений кураторы и командиры иностранных наемников в Харькове выбрали вот это здание. Накануне по нему был нанесен удар. Сразу после атаки в больницы города стали массово поступать мужчины, в основном говорящие на французском языке.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники. В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — говорилось в сообщении Минобороны.

Во французской прессе тему гибели соотечественников на Украине активно обсуждают второй день. Телеканал TF1 даже приводит статистику — всего на территории незалежной находятся 60-70 человек с гражданством Франции и еще около 300 имеют два паспорта. При этом подтверждать гибель своих соотечественников не стали. Представители власти в стране также хранят молчание, ведь наемничество там запрещено.

«Я думаю, мы еще получим дополнительную информацию о том, откуда эти наемники на самом деле. Сейчас все говорят, что эта группа — французские наемники. Но я думаю, что там могут оказаться люди и из других европейских стран. И мало кто смотрит на бэкграунд наемников. Кто-то — бывший военный, кто-то — не военный вообще. Кто-то вообще приходит туда только из-за своих политических взглядов. Так что, наемные силы обычно включают в себя широкий спектр бойцов и стран, откуда они приехали», — заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Журналистов к больнице, в которой находятся выжившие иностранцы, не пускают. Вход перекрыли сотрудники СБУ, они же занимаются опознанием. По одной из версий, расположение французов в Харькове было не случайным — именно из этого города удобнее всего наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, которые поставил Париж, а управлять ими как раз умеют военные из Франции. Также известно, что они курировали запрещенный на территории России РДК* — предварительно, все ликвидированы.

Сообщения об уничтожении большой группы наемников из Франции приходят как раз в то время, когда президент страны Эммануэль Макрон находится на форуме в Давосе и рассуждает о судьбе Европы и сроках ее самоопределения. Сначала он заявил, что Евросоюз должен быть полюсом стабильности, и сразу после высказался об экономике Франции, которая перестраивается на военные рельсы. Также объявил о новом пакете помощи Украине.

«Мы сделаем новые поставки: около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, которых ожидают наши украинские друзья. Мы также увеличили производство в рамках военной экономики, чтобы мы могли поставлять гораздо больше техники, включая артиллерийские грузовики CAESAR. И в феврале я сам поеду на Украину», — заявил Макрон.

Видимо, именно во время этого визита и будет подписан договор с гарантиями безопасности для Киева. Ранее такой же документ был подписан министром Великобритании Риши Сунаком. Все обещают «быструю и стабильную» поддержку для защиты Киева до самого конца. Вероятно, именно поэтому контингент наемников из этих стран расширяется, а кто-то возвращается вновь.

Это британский наемник Эйден Аслин, который уже попадал в плен к бойцам ДНР, после был приговорен к смертной казни, но обменян. Он вернулся домой и… спустя почти год вновь отправился на Украину. Аслин отметился в Авдеевке, и, вероятно, теперь ему вряд ли повезет выбраться вновь, как и другим любителям легких денег. Работа по уничтожению наемников будет продолжена.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — террористическая организация, запрещена в РФ.