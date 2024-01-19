«Устойчивый плацдарм»: как освобождение села Веселое повлияет на продвижение ВС РФ

Фото: stat.mil.ru

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О переходе населенного пункта под контроль России стало известно 18 января.

Благодаря освобождению села Веселое бойцами ВС РФ стало возможным создание плацдарма для выравнивания линии фронта. Таким заявлением с изданием URA.RU поделился Андрей Пинчук, первый министр государственной безопасности ДНР.

По его словам, сейчас российские войска штурмуют Богдановку. Ее освобождение позволит вплотную подойти к населенному пункту Часов Яр.

«После взятия Богдановки территория Веселого будет сомкнута с территорией населенного пункта, что даст возможность иметь устойчивый плацдарм для удара по Часов Яру и для выравнивания линии фронта в сторону Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки», — уверен эксперт.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что освобождение населенного пункта Веселое завершилось 18 января. Противник только за сутки потерял более 260 боевиков, а также две боевые машины и один танк.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.