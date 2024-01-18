Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Наша авиация успешно справляется с боевыми задачами в зоне СВО.

Бронетехника ВСУ стала добычей нашего «Аллигатора». Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил заданные цели на сватово-кременном направлении. «Аллигатора» прикрывал напарник — вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8. После выполнения боевой задачи группа вернулась на аэродром вылета.

Западные СМИ неоднократно обращали внимание на российский вертолет. Например, Business Insider писал, что Ка-52 стали одним из наиболее влиятельных видов вооружения в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Авторы назвали эти воздушные судна «головной болью» украинских нацистов во время летнего контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ruпоказывал, как вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты ВСУ.