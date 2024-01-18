Зеленский запретил украинцам «просто дышать воздухом»

Фото: Reuters / DENIS BALIBOUSE

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Так глава Незалежной отреагировал на то, что большое количество граждан призывного возраста покинули страну.

Украинцы не имеют права «просто дышать воздухом», заявил Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, мы в войне, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос о мобилизации.

Он указал, что если гражданин Украины мобилизационного возраста, то он должен оставаться в своей стране.

Прежде стало известно, что Верховная рада Украины одобрила создание единого реестра военнообязанных, куда будут внесены данные граждан от 17 до 60 лет.

«Могилизация»: как на Украине насильно отправляют граждан страны на фронт

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Повестки вручают в самых разных местах — на улицах, в кафе и так далее. Местные жители происходящее называют «могилизацией».

В это время пытающиеся избежать насильной отправки на фронт украинцы придумывают все более изощренные способы. Они начали массово закупаться реалистичными силиконовыми масками стариков. Поможет ли им это — читайте в нашем материале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.