Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Украинцам вручают повестки в самых неожиданных местах. Киевский режим грозится добраться и до находящихся в других странах беженцев. Удастся ли?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, судя по всему, уже все равно, что подписывать, он «политический труп», как его уже не стесняясь называют даже на родине.

Но он, судя по всему, пытается дотянуть хотя бы до лета, когда в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, юбилейный, посвященный 75-й годовщине создания Альянса. Возможно это видится ему достойным бенефисом и прощальной гастролью, из которой можно уже и не возвращаться.

Зеленский уже скатился до уровня сельских ДК в Прибалтике, где продолжает не смешно шутить. Мем про «украинскую интуицию», конечно, войдет в политические анналы, но только в качестве анекдота.

Ради бенефиса в Вашингтоне ему нужно сделать один шаг: провести мобилизацию. С военной точки зрения она необходима, у ВСУ заканчиваются людские резервы. И тут вышла загвоздка. Верховная рада, где большинство у партии Зеленского, отклонила новый закон о мобилизации, депутаты даже не стали документ рассматривать. Они понимают, тот кто его подпишет, похоронит себя политически.

Не все хотят ложиться в братскую репутационную могилу к «слуге народа». Впрочем, депутатов уже припугнули отменой «брони» от призыва. Подействует? Узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Украинский военком вручает украинцу повестку на улицах Польши. И хотя автор видео признался: ролик — постановка, беженцы в Европе уже паникуют. В Варшаве длинные очереди, в основном из мужчин, выстроились в отделение паспортного сервиса миграционной службы Украины, в спешке переоформляют загранпаспорта, пока скандальный закон о новой мобилизации в Незалежной не запретил выдачу документов уклонистам.

«Громадное количество людей призывного возраста, находящихся за границей. Даже по опросам 50% не собираются возвращаться», — комментирует ситуацию премьер-министр Украины в 2010–2014 годах Николай Азаров.

А тут еще и глава комитета иностранных дел польского Сейма намерен создать такие условия, от которых украинцы сами побегут обратно в сторону границы. Туда, где их ждут с распростертыми объятиями.

По приблизительным подсчетам, в Европе уже больше восьми миллионов украинцев прячутся от мобилизации. Новогодние рейды военкомов прошли по ресторанам, спортзалам. Новых воинов ВСУ скручивают у пешеходных переходов, продуктовых магазинов. В общественной бане под дулом автомата мужчин выводят на улицу в одних трусах. Женщины, защищая мужей, грудью бросаются на амбразуру мобилизации. От беспомощности льют слезы в соцсетях. Впрочем, и до женщин очередь уже дошла. Министерство обороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.

Бизнес на уклонистах сейчас самые быстроразвивающиеся стартапы Незалежной. Цена бегства за границу от пяти тысяч евро. Можно и дешевле. Вот хит продаж — маска всего триста евро.

Сам Зеленский, судя по официальным данным министерство обороны Украины, в 2014 и 2015 годах четыре раза не являлся по повестке. Теперь же он хочет послать в окопы еще полмиллиона новых мобилизованных. Скандальный законопроект отправили на доработку, обещали вычеркнуть из него инвалидов.

Медосмотра как такового нет, рассказывают пленные ВСУшники. Всем отметка — «годен». Потери среди мобилизованных — катастрофические.

«Месяц мы были, может, чуть меньше. Бригада потеряла 850 человек. Люди не мобилизуйтесь. Зачем нам такой президент, который не может послать Джонсона, а может убить миллион людей своих?» — сокрушается военнопленный Игорь Гуляк.

Потери ВСУ уже больше 500 тысяч военнослужащих. Полмиллиона новых ситуацию на фронте не изменят.

«У генштаба ВСУ простая задача, математика: у нас такая-то протяженность фронта, нам туда нужно посадить какое-то количество человек. Это будет пушечное мясо», — говорит председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

«Нынешняя колониальная администрация Украины выполняет заказ запада по утилизации населения», — комментирует экономист, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Новую мобилизацию Украина не потянет финансово. По приблизительным оценкам, на обмундирование и обеспечение нужно около 15 миллиардов долларов. Это не считая оружия, боеприпасов, да даже патронов.

«Уже все не в восторге от субсидий в сторону украинцев, но они почему-то уверены, что деньги печатаются на станке безгранично. Европейцы безусловно очень устали», — сказал Гуннар Бек, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии».

«Все понимают, и Зеленский в том числе, что рано или поздно выборы придется проводить. Такой болезненный вопрос, как принудительная мобилизация, будет негативно сказываться на избирательных шансах кандидатов, вот это вот главное. Им уже давным-давно на собственный народ наплевать», — говорит премьер-министр Украины в 2010–2014 годах Николай Азаров.

В этом и кроется разгадка законопроекта. Его примут тогда, когда Зеленскому официально запретят идти на грядущие выборы, тогда у комика будут развязаны руки.