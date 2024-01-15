На Украине заявили, что уклонисты не должны «жить полной жизнью»
Глава Николаевской области Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью
Фото: Яковлева Ирина / ТАСС
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Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что пытающиеся избежать мобилизации граждане должны «сидеть дома».
Украинцы, которые не хотят служить в Вооруженных силах страны (ВСУ), не имеют права на полноценную жизнь, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким телеканалу «Мы-Украина».
«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — сказал Ким.
При этом сам же Ким в декабре прошлого года призывал всех украинцев мобилизоваться. Однако когда население не поддержало его идею и призвало сначала депутатам и полицейским уйти на фронт, выразил недовольство, назвав предложение необоснованным.
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К слову, в конце прошлого года в Верховную раду был внесен закон о мобилизации. В скором времени состоится голосование о его принятии в первом чтении.
В это время пытающиеся избежать мобилизации украинцы придумывают все более изощренные способы увернуться от службы. По информации местной прессы, они массово закупаются реалистичными силиконовыми масками стариков. Поможет ли им это?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уклонист попытался переплыть реку, чтобы сбежать с Украины.