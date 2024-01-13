Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Глава киевского режима намеренно избегал службы в армии, а теперь отправляет мужчин страны на убой.

Глава киевского режима Владимир Зеленский четыре раза не явился по повестке в военкомат и в итоге «откосил» от срочной службы в армии. Соответствующий пост ведомство опубликовало еще в 2019 году, однако только сейчас на него обратили внимание пользователи Сети.

Согласно данным Минобороны Украины, действующий президент страны должен был отслужить срочную службу в армии в 2014 и 2015 годах, так как состоял на воинском учете. Однако по повестке, которую ему отправляли целых четыре раза, в военкомат так и не явился. При этом в ведомстве уточнили, что Владимир Зеленский был признан годных для прохождения службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ жалуются на новобранцев с алкоголизмом, которые не годятся на что-то даже в мирной жизни. Видимо, знаменитая «мягкая» мобилизация дает ожидаемые плоды.