Фото, видео: 5-tv.ru

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К этой минуте «адское» пламя уничтожило почти все помещения.

Начало мощного пожара на складе Wildberries изнури сняли на видео. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Возгоранию на данный момент присвоин максимальный ранг сложности. Как пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в МЧС якобы не исключают версию поджога.

Сотрудники, находившиеся в помещениях склада в момент ЧП, экстренно эвакуировались. Со слов свидетелей, была серьезная давка. Пока информации о возможных пострадавших не поступало.

Спасатели наращивают силы, пригоняя к месту пожара все больше техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены. По его словам, за неделю до пожара на первом и втором блоках склада сирена несколько раз срабатывала, но при этом возгорания не было. Ложное включение сирены и ввело в заблуждение сотрудников сегодня. Поэтому работники не сразу эвакуировались из здания, решив, что это снова «пустое» гудение.