Срочная эвакуация: пожар охватил уже 50 тыс. квадратных метров склада Wildberries в Петербурге Сегодня, 9:13 Евгения Романова 2 903 2 903 Людей эвакуируют из охваченного огнем склада Wildberries в Петербурге

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Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом паники среди сотрудников не наблюдается. Прокуратура инициировала проверку.