«Мы становимся свидетелями цикла насилия»: в ООН раскритиковали удар США по Йемену

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Впрочем, официально, ООН не осудила стороны конфликта.

Удары США и союзников по целям в Йемене, а также ответные атаки хуситов угрожают политической стабильности страны, заявил на заседании СБ ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена помощник генсека организации Халид Хиари.

«Мы становимся свидетелями цикла насилия, который подвергает серьезному риску политическую безопасность, а также грозит экономическими и гуманитарными последствиями в Йемене и регионе. Недавние гуманитарные улучшения в конфликте хрупки и могут запросто сойти на нет, если будут дальнейшие инциденты», — сказал Хиари.

Официально атаку США и Великобритании по стране, впрочем, не осудили.

Цинично, но почти сразу после выступления Хиари США и Великобритания нанесли еще один удар по столице Йемена — Сане. Очевидцы в соцсетях опубликовали видео обстрела.

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Первая атака была совершена ночью 12 января. США и Великобритания нанесли нанесли более 70 ударов по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

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Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары США и Великобритании по Йемену представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Кремль осудил авиаудары США и Великобритании по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.

Ранее 5-tv.ru передавал, как Небензя раскатал отговорки США о необходимости удара по Йемену.