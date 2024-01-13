Небензя: США ударами по Йемену нарушили резолюцию ООН по Красному морю

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Россия созвала совещание совета безопасности ООН из-за вопиющих действий США и Британии.

Резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю была нарушена США и Великобританией, которые при поддержке союзников нанесли удары по территории Йемена. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на

«США и их союзники собственноручно способствуют „переливу“ конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера в нарушение второй статьи Устава ООН народ Йемена», — заявил Небензя.

Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

Российский дипломат назвал стратегию США и их сторонников не иначе как «произволом». Он также предрек, что развитие событий в том же ключе погрузит Ближний Восток в пучину полномасштабной войны с самими серьезными глобальными последствиями.

Совет безопасности ООН рассмотрит атаку США и Великобритании по лагерям хуситов в Йемене позднее на отдельном совещании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых кровопролитных и убыточных военных операциях США за рубежом.