Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

Фото: Reuters / Khaled Abdullah

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Президент США пообещал «позаботиться» о реакции на действия хуситов.

Президент США Джо Байден в общении с журналистами перед началом встречи с представителями малого бизнеса в Пенсильвании затронул тему конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил, что США продолжат наносить удары по базам хуситов (йеменского мятежного движения «Ансар Аллах»).

США позаботятся, чтобы отреагировать на действия хуситов, если они продолжат возмутительное поведение, подчеркнул он.

Также в разговоре с прессой американский президент назвал хуситов «террористической группировкой», сообщает Reuters.

Примечательно, что США вносили движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций в январе 2021-го. Но после жесткой критики ООН исключили их из реестра спустя месяц.

Позднее Байден в письме Конгрессу сообщил, что удары США по территории Йемена соответствовали международному праву и уставу ООН.

На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы понять, по какой статье Устава ООН действовали США и Британия», — написала она в Telegram-канале.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли нанесли более 70 ударов по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль. Удары по Йемену были произведены при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна.

Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары США и Великобритании по Йемену представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Кремль осудил авиаудары США и Великобритании по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.

Из-за сложившейся ситуации Росавиация запретила самолетам авиакомпаний летать над Йеменом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, накроет ли мир Третья мировая война после ударов США по Йемену.