Кандидат в президенты Финляндии не хочет контактировать с правительством РФ

Фото: www.globallookpress.com / Mihkel Maripuu

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С чем связана столь резкая риторика Александра Стубба?

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии и по совместительству бывший премьер-министр страны Александр Стубб не намерен вести дела с Россией в случае победы на выборах. Об этом политик рассказал в свежем интервью агентству Reuters.

По его словам, причиной для снижения напряжения между государствами будет служить завершение конфликта на Украине. При этом Стубб подчеркнул, что контакты между Россией и Финляндией все равно продолжаются даже сейчас на самых разных уровнях: от таможенников до дипломатов.

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — отметил политик.

Первый тур выборов в Финляндии завершится 28 января. По предварительным опросам, Стубб остается лидером политической гонки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия продлила меру по закрытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Пункты не будут работать до 11 февраля.