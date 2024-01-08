Ущерб экономике? Вице-премьер Абрамченко обрисовала последствия закрытия границ с Финляндией

Фото: IMAGO/Lauri Heino / ТАСС

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Страна, входящая в ЕС, дала слабину в ответ на провокацию объединения. Чем грозит ослабление торговли между РФ и Финляндией?

Взаимная торговля России и Европы деградировала, однако отказ от торгового сотрудничества не несет стране никакого ущерба. Соответствующим мнением с журналистами РИА Новости поделилась вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам парламентария, причиной ультиматума со стороны финнов стало внешнее давление ЕС. Оказавшаяся между двух огней Финляндия предпочла минимизировать последствия возможного конфликта со странами-коллегами, входящими в объединение, именно поэтому прекратила торговлю с РФ. Однако, в отличие от страны тысячи озер, Россия выйдет из этой ситуации без ущерба для себя, а значит, повода для переживаний у соотечественников нет.

«Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше миллиона долларов. Мы не пострадаем от этого. Пострадает ли финская экономика, это надо у них спрашивать», — обрисовала реальное положение вещей она.

С первыми ограничениями со стороны северных партнеров россияне столкнулись уже в начале ноября. Тогда Финляндия лоббировала запрет на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

30 ноября все сухопутные границы с РФ были закрыты официально: ожидалось, что туристический коридор продолжит свою работу 13 декабря, но итогового положительного решения принято не было. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе вплоть до 14 января остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году.