Президент Джо Байден ударом по Йемену нарушил Конституцию США

Фото: Reuters / TOM BRENNER

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Американский лидер принял решение об ударе по Йемену без согласования его с Конгрессом США.

Нанесение ударов по Йемену с согласия президента Джо Байдена без ведома Конгресса США не соответствует Конституции страны, заявил член палаты представителей демократ Ро Кханна.

«Президенту следовало обратиться к Конгрессу, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в новый конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья Конституции. Я буду отставить эту позицию вне зависимости от того, демократ или республиканец сидит в Белом доме», — написал Ро Кханна.

Политик ссылается на восьмую часть первой статьи основного документа США, которая регламентирует полномочия Конгресса, в частности, объявление войны или начало активных военных действий в зоне интересов страны. Тем не менее, президент США часто единолично принимает решение об использовании вооруженных сил без формального объявления войны.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

США и Великобритания атаковали Йемен

Удары по Йемену были произведены при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна. В сети также появились кадры вылета истребителей с аэродрома Кипра, но эти видео пока никем официально не подтверждены.

Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Йемен ответил на атаку США и Британии.