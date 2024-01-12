США и Великобритания атаковали Йемен

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 3rd Class August C

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Западные страны утверждают, что будут атакованы только военные объекты хуситов.

США и Великобритания начали атаку по городам Йемена. Об этом сообщили местные СМИ. В сети появились фото и видео ударов. Также об ударах сообщило издание Al Arabiya.

По столице Йемена — городу Сана были нанесены авиаудары. Об этом сообщило агентство Reuters.

Самыми первыми о планирующейся атаке Запада по Йемену узнали в издании The Times. Издание сообщило о планах Запада задолго до официального объявления о военной операции. Журналист газеты Стивен Суинфорд сообщил о том, что Великобритания и США нанесут удары с воздуха по военным объектам движения хуситов.

Суинфорд также анонсировал официальные заявления президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака по данной ситуации.

На это сообщение практически сразу отреагировал генерал-майор, член Комитета по обороне и безопасности Йемена Абдул Салама Джахафа.

«Неужели американцы, англичане и сионисты ожидают, что любые враждебные действия против Йемена отвлекут нас от защиты Газы?» — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Командующий вооруженными силами Йемена Абдул-Салах Джахаф поддержал его, опубликовав видео работы ПВО страны.

На фоне нарастающего напряжения и сообщениях о стягивании британских и американских военных кораблей к берегам Йемена, воздушная зона над страной опустела. Тем временем американский военный чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera, что американские силы на Ближнем Востоке находятся в состоянии боевой готовности.

По информации издания Wall Street Journal, удары США и Великобритании будут нанесены по хуситам в Сане, Ходейде и Хадже.

На фоне обострения султанат Омана заявил, что не позволит ни одному военному самолету, планирующему лететь в Йемен, использовать воздушное пространство Омана.

Хуситы предупредили Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ о том, что если эти страны откроют воздушное пространство для США и Англии, то им официально будет объявлена война.

Военная операция против хуситов Йемена будет называться «Страж процветания». Об этом в официальном заявлении сообщил Риши Сунак. Обещанного заявления Джо Байдена так и не прозвучало.