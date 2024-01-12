США ввели санкции против трех российских организаций и одного физлица

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Причиной тому стали якобы поставки ракет из КНДР в РФ.

В отношении трех российских юридических лиц, одного физического лица, а также нескольких самолетов были введены санкции со стороны США. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, причиной тому стала информация о якобы передаче РФ ракет из КНДР.

«Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия», — подчеркнул Блинкен.

Под ограничения попали полигоны Владимировка и Ашулук в Астраханской области, а также авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик. Кроме того, санкции начали действовать в отношении четырех бортов, якобы причастных к «поставкам баллистических ракет КНДР и сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать выпады США касательно корейских ракет. Вместо этого он подчеркнул, что украинские боевики постоянно наносят удары по территории России ракетами, произведенными в Германии, Италии, Франции, США и других западных странах.