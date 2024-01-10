США тиражируют фейки, а ООН стыдливо молчит об обстреле Белгорода: Небензя унизил западных коллег

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Российский дипломат на конкретных примерах разнес западных политиков, которая нагло ждет о том, что происходит на Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с гневной речью на очередной встрече ООН. Он обратил внимание коллег, что заседание было созвано западом «для галочки, чтобы они, цинично отрабатывая свой ежемесячный план по Украине в совете безопасности, могли в очередной раз зачитать одни и те же пропагандистские антироссийские тезисы».

«30 декабря Киев в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня жилые кварталы российского города Белгород. Основной удар пришелся по Рождественской ярмарке, где находились родители с детьми. В результате погибли 25 человек, включая пятерых детей. Ранения получили свыше 100 человек. Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян, однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления, напротив, некоторые из них даже оправдывали его», — раскрыл глаза зарубежным дипломатам Небензя.

Постпред РФ напомнил, что молчаливым согласием Запад только потакает террористическим актам киевского режима.

Говоря об ответных мерах, Небензя процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что Россия не будет наносить удары по местам, где мамы гуляют с колясками. ВС РФ наносят удары только по украинским военным целям и объектам инфраструктуры, которые поддерживают военный потенциал Киева.

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседание совета безопасности 30 декабря. Немудрено ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных граждан куда сложнее, чем прятаться за спинами старших товарищей по НАТО», — поддел чешских коллег Небензя.

Он добавил, что не лучше «цивилизованных демократов» ведут себя и международные организации, которые стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющее преступление Киева.

«Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так не поступил», — отметил Небензя.

Российский дипломат заявил, что на этом фоне особенно цинично и лицемерно выглядит продвижение Киевом так называемой формулы мира и созыва очередной встрече в Давосе. Небензя назвал это псевдомиротворческой инициативой, а по сути — «выдвижением ультиматума России, который не имеет ничего общего с урегулированием ситуации на Украине».

«Любое обсуждение конфликта без участия нашей страны заведомо обречено на провал. Со своей стороны мы никогда не отказывались от переговоров, но язык ультиматумов для нас неприемлем», — категорично сказал постпред РФ при ООН.

Василий Небензя также заявил, что население США и стран Запада должны знать, что именно их оружие наносит удары по рождественским рынкам, жилым домам, женщинам, старикам и детям.

«Западные члены совета зачитали заготовленные как под копирку тезисы об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине боеприпасов из КНДР. Как это часто бывает, инструкции поступили из Вашингтона. В пятницу очередной фейк на эту тему распространял в прямом эфире официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Интересно другое: в тот же день официальный представитель военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию, сказал, что соответствующих доказательств распоряжения Киева не имеется», — припечатал американских политиков Небензя.

Он сделал логичный вывод о том, что Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных.