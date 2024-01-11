«Отвратительно»: в Словакии напомнили о вранье США из-за просьбы осудить Россию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker

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Вашингтон ищет у других соринку, не видя у себя бревна.

Соединенные Штаты лгали всему миру про оружие в Ираке, чтобы напасть на суверенную страну. Такой жесткий ответ дал вице-спикер парламент Словакии Любош Блаха на требование посла США осудить Россию за якобы применение баллистических ракет из КНДР.

«Мы хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, так как хотели напасть на суверенную страну», — написал он в Telegram-канале.

Блаха подчеркнул, что Штаты хотят обвинить Россию, но при этом не предоставили доказательств по поводу использования северокорейских ракет.

США тиражируют фейки, а ООН стыдливо молчит об обстреле Белгорода: Небензя унизил западных коллег

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль ответил на обвинения США в применении ракет из КНДР. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил об обстреле Белгорода в канун Нового года.