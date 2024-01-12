Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 января

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 15 по 21 января.

Парад планет в составе находчивого Меркурия, активного Марса, великодушного Солнца и влиятельного Плутона выстроился в серьезном и целеустремленном знаке Козерога. Этот период максимально конструктивен для работы и продвижения по карьерной лестнице. Также в это время рекомендуется посвятить себя учебе и выбрать цели на будущее. Разумный и логический подход к делу просто необходим. Сатурн является хозяином Козерога, а значит командует парадом. Находясь в гармоничных аспектах, он структурирует нашу деятельность, удерживает от соблазнов и иллюзий, формирует тенденцию к здоровым привычкам. За короткий срок появляется возможность сделать то, на что ранее потребовало бы больше времени и энергии. В этот период следует четко планировать свой график и возводить фундамент для долгосрочных проектов.

Растущая Луна содействует начинаниям, помогает усваивать опыт и получать ожидаемый результат. Она помогает экономистам, политикам, строителям и менеджерам. Также этот период выгоден для покупки антикварных и деловых вещей, которые подчеркнут имидж человека.

Марс в Козероге поможет в укреплении воли желающим распрощаться с вредными пристрастиями, взять себя в руки, чтобы пойти в спортзал либо начать новый серьезный этап в жизни. И привычки, заложенные сейчас, принесут долговременный результат. Это относится как к делам, связанным с работой, так и к отдыху.

Венера блистает в элитарном и щедром Стрельце, что делает личную жизнь яркой, но немного нестабильной. Многие становятся падки на лесть, при этом игнорируя детали и избегая конкретики, не скупятся на светские пышные мероприятия и дорогие подарки, предаются фантазиям о прекрасной любви. К сожалению, выдуманные образы партнеров впоследствии окажутся далеки от реальности и розовые очки сменятся на объективную картину.

Растущая Луна содействует начинаниям, помогает усваивать опыт и получать ожидаемый результат. Она помогает экономистам, политикам, строителям и менеджерам. Также этот период выгоден для покупки антикварных и деловых вещей, которые подчеркнут имидж человека.

Марс в Козероге поможет в укреплении воли желающим распрощаться с вредными пристрастиями, взять себя в руки, чтобы пойти в спортзал либо начать новый серьезный этап в жизни. И привычки, заложенные сейчас, принесут долговременный результат. Это относится как к делам, связанным с работой, так и к отдыху.

Венера блистает в элитарном и щедром Стрельце, что делает личную жизнь яркой, но немного нестабильной. Многие становятся падки на лесть, при этом игнорируя детали и избегая конкретики, не скупятся на светские пышные мероприятия и дорогие подарки, предаются фантазиям о прекрасной любви. К сожалению, выдуманные образы партнеров впоследствии окажутся далеки от реальности и розовые очки сменятся на объективную картину.

21 января Солнце меняет знак и переходит в воздушную стихию Водолея. Так же и Плутон делает вторую попытку завладеть этим пространством. Испытание на прочность и серьезные изменения ждут как самих представителей этого знака, так и сферы деятельности, связанные с IT технологиями, авиацией и космонавтикой, радиоэлектроникой и электричеством, железнодорожным транспортом и общественными объединениями.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов на первый план выдвигаются вопросы карьеры и статуса в обществе. Этот знак зодиака будет мотивироваться на новые дела. Также ему придется взять на себя ответственность перед другими или перед собой. Для этого нужно выработать внутреннею позицию.

Телец — гороскоп на неделю

В этот период Тельцы погрузятся в духовный прогресс и научную деятельность. Важно мягко адаптироваться в новой среде, которую предоставляют звезды. Открываются хорошие возможности вписаться в иностранную культуру. Благоприятны дальние путешествия с целью развития и обучения.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов повысится трудоспособность, выносливость, стрессоустойчивость и эффективность в работе. Они чувствуют себя полными энергии и готовыми к большим делам. Открываются дополнительные ресурсы, которые помогут заручиться поддержкой других людей, а также получить выгодный кредит или вступить в наследство. Также рекомендуется запланируйте активность на этот период.

Рак — гороскоп на неделю

Раки находятся в благоприятных условиях для урегулирования деловых или личностных отношений и для проявления творческой активности. У вас все получится при совместном объединении с компаньонами или коллегами. Важно соблюдать принципы взаимоуважения и компромисса.

Лев — гороскоп на неделю

Идеальное время для Львов, чтобы почувствовать в здоровом теле здоровый дух. В этот период необходимо посвятить себя выработке полезных привычек, физическим упражнениям и сбалансированному питанию.

Львы могут улучшить качество своей жизни с помощью активной позиции и позитивного мышления.

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Дева — гороскоп на неделю

Для Дев самое время настроиться на удачу в любовных отношениях и позволить себе развлекательный досуг. Стоит привнесите тепло и романтику в свои отношения. И постараться проводить больше времени с любимыми людьми. Например, можно запланировать свидание, семейный отдых или посетить культурное мероприятие с детьми.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов наступило хорошее время для решения вопросов с недвижимостью и ремонтом, переоборудованием рабочего места, магазина, точки питания или торговли. Можно организовать офис на дому. Следует заняться тем, что угодно вашей душе. Например, пригласите гостей или родственников, порадовав их своими кулинарными шедеврами.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам важно не упустить возможность романтической встречи. Это может произойти даже в общественном на транспорте по дороге на учебу или работу. Поэтому не стоит избегать общественных мест, где есть возможность ярко проявить присущую этому знаку харизматичность. Искра может зажечься даже в процессе любовной переписки.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для этого знака открываются возможности улучшений в финансовой сферы. Точкой опоры могут послужить материальные вложения в обучение или прикладное ремесло, инвестиции, перераспределение текущих ресурсов в пользу более выгодного направления.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги могут проявить небывалую активность и инициативность. Если возрастают запросы и требования по отношению к себе, то стоит позволить больше. Именно сейчас этот знак может создать лучшую версию себя и укрепиться в новом амплуа на долгосрочный период.

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Водолей — гороскоп на неделю

У этого знака зодиака возникает потребность в доверительных и неформальных отношениях с окружающими людьми. Заложить фундамент позитивного эмоционального фона поможет изучение психологии, медитация или участие в благотворительной организации. Также прогулки на природе и СПА-процедуры способствуют состоянию умиротворения и комфорта.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб привлекает все то, что не укладывается в рамки обычного. Их буквально завораживают новые научные открытия и технологии, пришедшие из далекого будущего. Коллективы единомышленников и круг друзей — вот где этот знак может стать лидером и реализовать самые необычные увлечения

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