Сына Джо Байдена подняли на смех в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Журналист так ловко подколол представителя президента США, что та не смогла сдержать смех.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попалась в ловушку журналиста Питера Дуси из Fox News. Молодой представитель СМИ любит подкалывать политиков и задавать им каверзные вопросы. И на этот раз шутка пробила броню пресс-секретаря и попала точно в цель.

«Насколько большой головной болью он является для вас?» — сохраняя серьезное лицо, задал вопрос журналист о сыне американского президента Хантере Байдене.

Немудрено, что острый на язык Питер Дуси назвал сына главы государства «головной болью», ведь тот сейчас находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов, а также является центральной фигурой множества скандалов: от секса с несовершеннолетними до крупных махинаций с бизнесом на Украине.

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Вопрос журналиста о Хантере Байдене вызвал яркую и живую реакцию у Карин Жан-Пьер, которая в ответ громко рассмеялась.

«Хантер Байден — частное лицо, он не является частью Белого дома, как вы знаете, он сам принимает решения», — отсмеявшись ответила она.

От дальнейших комментариев по этому вопросу Карин Жан-Пьер отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного неудобного вопроса.