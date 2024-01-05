Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби хочет занять должность пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. Кто выйдет победителем из этой истории?

Нешуточные страсти разгорелись в Белом доме между главными представителями администрации президента, ответственными за взаимодействие с журналистами — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщило издание Axios.

Источники издания сообщили, что публично сотрудники Белого дома свою неприязнь друг к другу не показывают. Они даже часто появляются вместе на пресс-конференциях и отвечают на вопросы журналистов.

При этом за кулисами Кирби рассказывает коллегам, что планирует заполучить пост Жан-Пьер. Но вот только пресс-секретарь верит в то, что сможет сохранить свой пост, если Байдена выберут на второй срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карин Жан-Пьер убежала с брифинга после одного неудобного вопроса. Журналисты спросили у нее, получал ли деньги глава государства от фирмы своего сына Хантера Owasco PC.