«Сорваться мог»: сын рэпера Sir-J рассказал о поведении папы перед пропажей

Фото, видео: ВКонтакте / Сергей Булавинцев / id8416121; Денис Лунд / id29200203; 5-tv.ru

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Музыкант бесследно исчез за сутки до Нового года. Сейчас его активно ищут родные, однако пока у близких даже и версий нет, что могло произойти и где сейчас артист.

Пропавший Сергей Булавинцев, более известный как рэпер Sir-J, в последнее время не имел каких-либо психологических проблем, был адекватен, хотя иногда мог себе позволить сорваться. Об этом рассказал его сын Денис Василенко в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«При мне не было ничего, никаких отклонений по здоровью я не наблюдал в нем. Он вел себя адекватно, нормально вел себя еще, сорваться, конечно, возможно», — признался Василенко.

Кроме того, Василенко рассказал, что последний раз встречался с папой в декабре прошлого года. Общение родственников не частое, но периодическое. С кем его папа жил в Подмосковье, не знает.

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Каких-то конкретных близких друзей он также не знает, так как у Булавинцева был широкий круг общения. Кроме того, он признался, что знаменитость активно готовился к выпуску нового альбома.

«С кем жил, знаю, потому что он жил в Расторгуево. Я к нему летом приезжал. Я редко у него бываю. Работал он музыкантом. Выпустил уже первую песню. То есть, он уже готовился к выпуску альбома», — добавил Василенко.

По данным МВД, в ночь на 30 декабря Сергей Булавинцев выехал на электричке из Видного в неизвестном направлении и до сих пор неизвестно, где он находится. Последний раз его видели одетым в светло-серые брюки с карманами и черную толстовку. По информации правоохранителей, в ту же ночь в звездном доме случился пожар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги рэпера Sir-J сообщили о последней встрече перед его исчезновением.