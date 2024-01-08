«С кем-то пьет»? Куда мог пропасть русский рэпер Sir-J Сергей Булавинцев

Фото, видео: lizaalert.org / ЛизаАлерт: Поисково-спасательный отряд; 5-tv.ru

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Музыкант бесследно исчез в канун Нового года.

Стали известны новые подробности пропажи известного российского репера Сергея Булавинцева, выступающего под псевдонимом Sir-J. Новую информацию сообщили в aif.ru.

При подозрительных обстоятельствах 50-летний музыкант пропал 30 декабря. Установлено, что 29-го он вернулся в Москву после концерта в Калининграде, где гастролировал вместе с другом Майком Мани. По приезде артист отправился в Видное — там находится его дачный дом.

«В половине второго ночи 30 декабря он [Сергей Булавинцев — Прим. ред.] прислал мне фотографию с Балтики и сообщение, что вернулся. Это была последняя весточка от него», — поделилась экс-супруга репера Александра.

Утром выяснилось, что в доме исполнителя произошло сильного возгорание. На месте пожара тело Булавинцева найдено не было. Сообщается, что Sir-J сел в электричку, которая направлялась в сторону Каширы. Он попросил контролера пропустить его без билета.

«Предположительно, это было около часа ночи. Но пожар начался лишь в 2.00! Как Сергей мог знать, что сгорит его дом за час до пожара?» — сомневается Александра.

Также, по ее словам, друзей и знакомых в области у Сергея нет. Полицией просмотрены записи с камер наблюдения на станции, однако музыкант зафиксирован не был.

«Впрочем, возможно, что полицейские не до конца просмотрели эти записи. Ужасно то, что мне сказали в отделении, что искать Сережу начнут только после праздников, 9 января», — считает бывшая жена Булавинцева.

Друзья Сирджея рассчитывают, что артист сам найдется после новогодних праздников. Возможно, он находится в алкогольном запое. По словам его близких, в последнее время у артиста возникли большие проблемы со спиртными напитками.

«Или он с кем-то пьет, тогда объявится 9-10 числа, когда люди на работу пойдут. Или взойдет где-нибудь в лесу по весне», — предположили друзья Булавинцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье пропал известный рэпер Sir-J.