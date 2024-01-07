Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВКС России

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Кто понесет за это ответственность?

Из-за ударов российских ВКС Украина лишилась предприятий, на которых производились ракеты. Таким заявлением поделился Сергей Кривонос — генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке.

По его словам, данные о фабриках публикует сама власть. В результате промышленности наносится огромный ущерб.

«У нас власть сливает данные о предприятиях, которые могли выпускать самое мощное оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это ответственности не несет. О какой победе мы можем говорить?» — недоумевает Кривонос.

Он добавил, что чиновников не волнуют такие проблемы. Единственное, чего они хотят, — это удержаться на своих местах.

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Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ отчиталось о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области. Также были уничтожены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».