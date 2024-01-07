Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Также под прицел российских военных попала американская гаубица М119.

Южная группировка войск нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Поражены самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке.

Уточняется, что бойцы выполняли задачи в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Там ВСУ потеряли свыше 300 боевиков, а также 20 автомобилей и четыре боевые бронированные машины.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области.