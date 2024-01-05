«Продиктуйте код»: ТОП-8 фраз, используемых телефонными мошенниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Услышав какие слова нужно сразу класть трубку?

Каждый из нас так или иначе сталкивался с телефонными мошенниками. Зачастую они представляются сотрудниками банка и начинают запугивать потенциальную жертву, что та останется без средств, если не выполнит определенные действия. МВД РФ составило ТОП-8 фраз, используемых злоумышленниками.

Если вы услышали нижеприведенные слова, то лучше сразу кладите трубку.

Оформлена заявка на кредит;

Сотрудник Центробанка;

Специальный или безопасный счет;

Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;

Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;

Истекает срок действия сим-карты;

Продиктуйте код из СМС-сообщения;

Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.

В Центробанке составили «коронные» фразы мошенников, после которых надо бросать трубку

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если вы все-таки стали жертвой и перевели деньги мошенникам. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, шанс вернуть средства есть. Какие действия необходимо предпринять — читайте в нашем материале.