«Продиктуйте код»: ТОП-8 фраз, используемых телефонными мошенниками
МВД РФ составило ТОП фраз, используемых телефонными мошенниками
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ
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Услышав какие слова нужно сразу класть трубку?
Каждый из нас так или иначе сталкивался с телефонными мошенниками. Зачастую они представляются сотрудниками банка и начинают запугивать потенциальную жертву, что та останется без средств, если не выполнит определенные действия. МВД РФ составило ТОП-8 фраз, используемых злоумышленниками.
Если вы услышали нижеприведенные слова, то лучше сразу кладите трубку.
- Оформлена заявка на кредит;
- Сотрудник Центробанка;
- Специальный или безопасный счет;
- Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;
- Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
- Истекает срок действия сим-карты;
- Продиктуйте код из СМС-сообщения;
- Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.
В Центробанке составили «коронные» фразы мошенников, после которых надо бросать трубку
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если вы все-таки стали жертвой и перевели деньги мошенникам. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, шанс вернуть средства есть. Какие действия необходимо предпринять — читайте в нашем материале.