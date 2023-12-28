В Центробанке составили «коронные» фразы мошенников, после которых надо бросать трубку

В ЦБ назвали самые популярные фразы мошенников, после которых надо вешать трубку

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Аферисты ежедневно разрабатывают новые способы обмана. Но какие способы они используют чаще всего?

Центральный банк России назвал фразы телефонных мошенников, которые они часто используют. Об этом ЦБ сообщил в своем Telegram-канале. Они подчеркнули, что телефонные аферисты часто меняют способы общения, но тем не менее у них есть отработанные приемы.

Очень часто правонарушители предлагают оформить заявки на кредит. В таком случае нужно сразу прекратить разговор, чтобы не стать жертвой мошенников.

Также нарушители не брезгуют представляться «сотрудниками Центробанка». Но ЦБ никогда не звонит гражданам, чтобы провести финансовую операцию.

Аферисты предлагают людям перевести деньги на «специальный или безопасный счет». Но такого просто не существует.

Нередко мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они говорят, что ведут следственные действия или просят помочь поймать преступника. И просят для этого совершить каике-то махинации с банковскими данными. Но настоящие правоохранители не проводят подобные мероприятия по телефону и тем более не просят им предоставить финансовую информацию.

Некоторые аферисты начинают рассказывать про «истекающий срок действия sim-карты». И для якобы проверки нужно назвать код из СМС. При таком случае также следует закончить разговор.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом.