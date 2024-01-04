В ООН заявили о росте экономики России в 2023 году на 2,7%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков

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РФ достойно справляется с санкционным давление со стороны Запада.

По итогам 2023 году российская экономика показала рост. Об этом сообщил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

«Мы подсчитали, что в 2023 году российская экономика выросла примерно на 2,7%», — сказал он.

Он также добавил, что в 2024-м ожидается рост российской экономики на 1,3%.

Путин: зарплата в России вырастет на 8,5%

Прежде президент РФ Владимир Путин назвал устойчивыми темпы роста российской экономики и отметил, что бюджетная ситуация не несет рисков. Это подтверждает то, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США признали, что промышленность России растет рекордными темпами.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.