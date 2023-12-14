Путин: зарплата в России вырастет на 8,5%

Фото: www.globallookpress.com / Petr Chernov

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Президент России отметил устойчивый рост уровня заработной платы в стране.

Владимир Путин отмечает, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум — всего 2,9%. Президент РФ подчеркнул, что такого никогда не было в истории России, это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

«Реальная зарплата, вырастет на где-то около восьми процентов будет, это за вычетом инфляции. И я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это это статистика точная и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают», — рассказал Путин.

Также с января 2024 год МРОТ будет повышен сразу на 18%.