Собянин: для восстановления электроснабжения в Москве создан оперативный штаб
Фото: Telegram / Агентство "Москва"
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Ряд столичных районов остался без тепла и света после аварии на подстанции.
Оперативный штаб создан для восстановления электро- и теплоснабжения ряда районов в Москве после ЧП на подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«К работе привлечены все городские службы», — отметил он.
Собянин добавил, что оставшимся без отопления и света москвичам оказывается вся необходимая помощь.
Утром 4 января на подстанции на северо-востоке Москвы начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, однако станция была выведена из строя. Здания в нескольких районах города остались без энергоснабжения. Лишь часть из них удалось подключить к резервной схеме энергоснабжения.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Васильевки в Запорожской области остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ.