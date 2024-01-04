Собянин: для восстановления электроснабжения в Москве создан оперативный штаб

Фото: Telegram / Агентство "Москва"

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ряд столичных районов остался без тепла и света после аварии на подстанции.

Оперативный штаб создан для восстановления электро- и теплоснабжения ряда районов в Москве после ЧП на подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«К работе привлечены все городские службы», — отметил он.

Собянин добавил, что оставшимся без отопления и света москвичам оказывается вся необходимая помощь.

Утром 4 января на подстанции на северо-востоке Москвы начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, однако станция была выведена из строя. Здания в нескольких районах города остались без энергоснабжения. Лишь часть из них удалось подключить к резервной схеме энергоснабжения.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Васильевки в Запорожской области остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ.