Лучше бы не дарили: за какие подарки могут вызвать в налоговую

Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider

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Иногда от дорогого презента лучше отказаться.

Из-за каких подарков вами может заинтересоваться налоговая? В щепетильном новогоднем вопросе разобрались «Известия».

По словам журналистов, физические лица не обязаны платить подоходный налог в размере 13%, если стоимость подарка не превышает 4000 рублей. Данное правило не распространяется на презенты, врученные родственниками, в число которых входят родители, дети, супруги, братья, сестры и так далее. Также подарок не облагается налогом, если он преподнесен на семейное торжество, вроде свадьбы.

Гораздо строже дела обстоят с государственными и муниципальными служащими. Им запрещено получать подарки в связи с исполнением должностных обязанностей. Однако исключения все же бывают. К примеру, презенты, полученные на официальных мероприятиях, а также во время командировок, не попадают под ограничения. Кроме того, служащим можно дарить цветы, канцелярские принадлежности и вручать различные награды.

Если стоимость подарка от юридического лица превышает 3000 тысяч рублей, то необходим специальный договор, уточнили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). К примеру, бумага пригодится, когда работодатель решит премировать вас ноутбуком за отличные результаты.

В ФНП также уточнили, что через заверителей обычно дарят животных, ювелирные украшения, картины и даже газовые трубы. Иногда подарки бывают крайне оригинальными.

«В северных краях дарят родовые угодья с чумами и оленями, к районным нотариусам приходят дарить крупный рогатый скот», — делятся специалисты.

Подарить можно даже предмет интеллектуальной собственности. К таковым относятся рисунки, фотографии, компьютерные программы и тд.

Также правительство регламентирует пожертвования в «общеполезных целях». Презент можно преподнести в адрес отдельных граждан, различных организаций, к которым относятся медицинские, образовательные, научные, благотворительные и другие, а также музеи, учреждения культуры и так далее.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина похвасталась дорогим подарком от возлюбленного. Теледиве преподнесли серьги-гвоздики Cartier.