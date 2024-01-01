«Остальное купим»: Шура пожелал россиянам самого главного в Новом году

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда 90-х рассказал, за что поднимает первый тост на всех праздниках.

Самое ценное в жизни — это здоровье, а все остальное можно купить. Об этом заявил певец Шура (Александр Медведев), пожелав россиянам в новом году быть здоровыми.

«Я всем всю жизнь желаю только здоровья. Это мой главный тост на всех банкетах, на всех концертах. Будьте здоровы, а все остальное мы купим. Берегите родителей и друг друга», — пожелал Шура в беседе с 5-tv.ru.

На днях в сети распространились слухи о том, что певец якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако вскоре выяснилось, что речь идет о летней госпитализации Шуры, информацию о которой ряд источников выдали за свежие данные.

Полгода назад на отдыхе в Крыму у 48-летнего певца действительно возникли серьезные проблемы со здоровьем. Артиста отправили в местную реанимацию с микроинсультом, а через несколько дней перевезли в московскую больницу. На восстановление у Шуры ушел месяц, сейчас же он вовсю работает на новогодних концертах.

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