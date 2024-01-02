Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году

Зеленский сообщил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Киев никак не может смириться с потерей полуострова.

Главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году станет «изоляция Крыма». Об этом заявил в интервью The Economist украинский лидер Владимир Зеленский. Он назвал это особо важным для Киева, в том числе с целью «подрыва возможностей РФ на полуострове».

Журнал также отметил, что Зеленский «больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний» относительно территориальных вопросов.

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Россия же неоднократно заявляла, что полуостров надежно защищен от любых угроз.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему произошедшая перед Новым годом атака ВСУ на Белгород говорит об отчаянии киевского режима.