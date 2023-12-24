ВСУ «обломали зубы» об оборону российских войск: итоги года в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Потери у ВСУ колоссальные, прежде всего в живой силе.

Главное военное событие года: провал украинского наступления на Запорожском фронте. По данным российского Генштаба, начав атаку четвертого июня, ВСУ рассчитывали за две недели преодолеть, примерно, 80 километров российской обороны и выйти к середине месяца к Мелитополю, чтобы дальше развивать наступление на Бердянск и Мариуполь, и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Но не задалось у Киева с самого начала. Минные поля, поддержка артиллерии и авиации, а главное стойкость и мужество наших воинов не позволили противнику не то, что к Мелитополю, но дальше ближайших на своем пути сел Работино, Вербовое, Урожайное пройти.

Это считанные километры, буквально один-два километра, где-то максимум пять. И те уже давно отбиты.

При этом потери у ВСУ колоссальные, прежде всего в живой силе. За полгода с начала наступления, киевские формирования потеряли ранеными и убитыми почти 160 тысяч солдат, более трех тысяч танков и бронемашин, в том числе хваленых Leopard и Bradley, там же в полях Запорожья сгорели и остатки украинских воздушных сил.

Если проанализировать общий урон ВСУ с начала спецоперации, то можно заметить, как Киев изменил тактику ведения боевых действий: бросает в бой прежде всего пехоту, а технику жалеет. Может не разрешают западные «советники»? Но статистика вещь упрямая, провальное наступление — это 40% от общих потерь в живой силе и около 20% по видам вооружений.

«Оценивая текущую ситуацию „на земле“, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции. Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ теснят противника на купянском направлении.