«Я держал ее за руку»: Владимир Винокур рассказал о смерти матери

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Почему артист до сих пор не может войти в квартиру, где жила его родительница?

Владимир Винокур держал мать за руку, когда она умерла. Об этом народный артист РСФСР рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

По словам юмориста, его мать всегда была очень самостоятельной и не жаловалась на здоровье. Плохо ей стало совсем внезапно.

«Это возрастное. Бах! И вот в одночасье она тихо сказала: „Сынок, отпусти меня, я ухожу“. И остановилось сердце. <…> Я держал ее за руку. Такое не забывается», — отметил артист.

Он добавил, что не заходит в квартиру, где жила его мать. Винокуру тяжело в ней находиться. Анна Юрьевна, так звали мать юмориста, завещала ее внучке. Однако та живет в другом месте. В самой квартире оставили все, как было. Также артист до сих пор хранит в смартфоне номер телефона родительницы.

Мать Винокура скончалась на 97-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Владимир Винокур награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Винокур спародировал американского лидера Джо Байдена во время вручения госнаград в Кремле. Он закончил свою речь уже узнаваемым жестом президента США, который регулярно теряется в пространстве и протягивает руку пустоте.