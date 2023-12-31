В 49 лет умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Максимилиан Потемкин
Фото: Молодёжный музыкально-драматический театр «Крылья» okteatr.ru
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Почему жизнь артиста оборвалась так рано?
В возрасте 49 лет скончался актер Максимилиан Потемкин. Об этом сообщила пресс-служба основанного им театра-студии «Верба».
Причина смерти артиста не указана. Также пока нет информации, когда и где он будет похоронен.
«Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин. Наши соболезнования всем близким людям», — говорится в посте.
Свою карьеру Потемкин начал в качестве артиста балета в театре «Мюзик-Холл» в Санкт-Петербурге. Также он успел поработать в Московском молодежном театре Спесивцева. Зрителям он известен по ролям в таких сериалах, как «Москва. Три вокзала», «Сын ворона» и других.
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