Умерла советский диктор Галина Зименкова

Фото: © РИА Новости / Г. Макарычев

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Многим она известна как ведущая программ «Время» и «Голубые огоньки».

Ушла из жизни заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Об этом сообщил Первый канал.

Зименкова скончалась в возрасте 83 лет. Причина ее смерти не названа.

Она вела такие популярные передачи, как программа «Время», праздничные «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце». Ее знали и любили миллионы граждан нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер публицист Максим Соколов. Он являлся обозревателем ведущих российских СМИ.