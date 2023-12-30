Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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И вновь на российской сцене звучат знакомые хиты — Midnight dancer, Tarzan boy, Burattino Telecomandadato. Команда проекта «Лана — спрошу!» побывала за кулисами яркого шоу.

В конце ноября этого года звездный десант любимейших артистов 70-80-90-х годов высадился в Москве. В рамках фестиваля «Легенды Ретро FM» отечественные и зарубежные артисты исполнили не только свои хиты, но и удивили новым составом.

Зрители успели соскучиться по своим кумирам. Ведь несколько лет фестиваль не проводился из-за пандемии. И тем ярче была их радость, потому что в российскую столицу прилетели — Joy, Arabesque, Gazebo, Fancy, Lian Ross и Pupo.

Команда спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» во главе с автором и ведущей Ланой Шевченко побывала за кулисами яркого шоу и переговорила со всеми звездными гостями столь долгожданного фестиваля.

«Я очень скучал по Москве и теперь я снова здесь. Для меня это самое приятное в моей работе, в моей карьере. Так что спасибо вам большое. Это честь для меня закрыть такое большое шоу, посвященное „Ретро FM“, в котором собрана музыка многолетней давности. Музыка, которую я представляю», — признался после выступления итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци).

По его словам, у него много друзей в России, среди которых Лев Лещенко, Игорь Карнелюк и Кай Метов. С ним полностью согласны его коллеги по сцене. Приезд в Москву для них очень значимое событие, а любовь публики — величайшая ценность.

Как солистки группы Arabesque сохраняют молодость и заряд позитива, а также коллектив на протяжении уже 45 лет, кого Fancy назвал легендой 80-х, почему Gazebo считает музыку своего поколения более профессиональной, чем ту, что делали в 90-е и нулевые, боятся ли солисты группы Joy искусственного интеллекта и почему Pupo никогда не забудет Россию. Более подробно смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.