Все дело во сне? Как люди становятся жертвами похищения НЛО

Фото: Кадр из к/ф «Огонь в небе», реж. Роберт Либерман, 1993 г.

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Ученые с недавних пор проводят устойчивые параллели между «опытом» людей, сообщающих о встречах с зелеными человечками, и переживаниями тех, кто страдает от сонного паралича.

В сентябре 1961 года Бетти и Барни Хилл ехали по шоссе в штате Нью-Гэмпшир. В какой-то момент супружеская пара заметила, что за автомобилем следует непонятный объект, испускающий жутковатый свет. Хиллы остановились и понаблюдали за странным феноменом в бинокль. Поняв, что огонек приближается, они сели в машину и уехали. Но обо всем, что произошло с ними, они вспомнили лишь через два часа после приезда домой.

Сегодня этот инцидент считается первым «зарегистрированным случаем похищения людей инопланетянами», так как впоследствии, будучи введены в состояние гипноза, супруги воскресили в памяти свой контакт с представителями внеземной цивилизации. Там было много чего интересного.

Хиллов, если им ничего не привиделось и они заранее все не придумали, похитили в состоянии бодрствования, нас же сегодня интересуют прецеденты, когда контакт происходил со спящими людьми. Хотя бы потому, что они, как оказывается, более распространены, чем первые.

Ученые, которым не лень погружаться в эту сомнительную область то ли астрономии, то ли психиатрии, с недавних пор проводят устойчивые параллели между «опытом» людей, сообщающих о встречах с зелеными человечками, и переживаниями тех, кто страдает от сонного паралича (катаплексия пробуждения).

Сонный паралич — это состояние, которое характеризуется нахождением в сознании, но невозможностью двигаться при переходе между стадиями бодрствования и сна. Оно вызывает галлюцинации и негативные эмоции, доходящие до животного ужаса.

По мнению некоторых экспертов, экстраординарность ощущений, испытывающихся во время сонного паралича, может привести человека к мысли, что с ним происходит что-то потустороннее и паранормальное. В конце прошлого века таким явлением считался контакт с инопланетянами, а столетиями ранее колдовство, магия, общение с Дьяволом и прочие порождения воспаленного человеческого воображения.

В ходе опроса, проведенного Элом Чейном — профессором психологии из Университета Ватерлоо в Канаде, выяснилось, что ощущения во время сонного паралича имеют много общего с тем, о чем рассказывают якобы похищенные инопланетянами люди.

Незримое присутствие посторонних существ, странный шепот, который больше никто не слышит, перемещающиеся поблизости призраки, невозможность пошевелиться, ощущение сильного давления, боли в различных частях тела. Этот набор может выдать в качестве конечного результата, донесенного до благодарного слушателя, и чертей с барабашками, и общение с инопланетянами, и левитацию в лаборатории на борту межзвездного корабля.

Еще одним явлением, объясняющим ощущение взаимодействия с зелеными человечками, может быть осознанное сновидение. Это, по сути, способность человека хотя бы в некоторой степени контролировать то, что происходит внутри сна.

Изучением этого феномена занимаются совсем уж странные персонажи и организации, вроде исследовательского центра фазы (внетелесных переживаний), находящегося в Москве. Его представители опубликовали отчет об изыскании, в ходе которого испытуемые должны были попытаться увидеть сны об инопланетянах. В результате 114 из 152 участников эксперимента смогли добиться желаемого и описали свои впечатления о неких существах внеземного происхождения.

В заключении стоит отметить, что сонным параличом и похожими состояниями можно объяснить лишь 60% сообщений о похищении людей инопланетянами. Именно такая доля «контактеров» испытала свои незабываемые ощущения во время сна.

Остальные 40% утверждают, что общались с зелеными человечками наяву, в здравом сознании и в пределах нашего материального мира. Впрочем, полагаться на эти свидетельства в вопросе доказательства существования инопланетян вряд ли кто собирается. Времена, когда они могли восприниматься как некая улика, давно прошли. Если внеземные цивилизации и в самом деле захотят вступить в контакт с человечеством, мы узнаем об этом от ученых, военных или, на худой конец, политиков.

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