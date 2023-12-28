Засветился: кто еще из знаменитостей был на «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В СМИ появились фотографии известного человека, но потом были удалены.

Среди гостей «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой оказался известный продюсер, руководитель одной из крупных онлайн-платформ Игорь Мишин. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Он засветился на фото, которые ранее публиковала газета «Коммерсантъ», но потом удалила. Снимки с продюсером есть в распоряжении 5-tv.ru.

Игорь Мишин. Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

По данному поводу направлен запрос в «Коммерсантъ» и компанию МТС. При этом сам Игорь Мишин не отвечает на звонки.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Недавно в суд был подан иск на взыскание одного миллиарда рублей с Ивлеевой за причинение морального вреда из-за вечеринки. Его подписали уже 23 человека во главе с актером «Бригады» Александром Иншаковым. В случае удовлетворения иска судом деньги будут направлены тем, кому они действительно нужны: раненым, инвалидам, семьям погибши, детям, которые остались без отцов. По словам Иншакова, желающих подписаться под коллективным иском уже очень много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок может грозить Ивлеевой после скандальной вечеринки.