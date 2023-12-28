Никаких больше вечеринок: вся последняя информация о скандальном «шабаше» Ивлеевой

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История набирает все новые обороты. Судя по всему, одними извинениями артисты не отделаются.

Скандал из-за голой вечеринки Насти Ивлеевой набирает обороты. Блогера снова проверяют на предмет неуплаты налогов. Речь идет о десятках миллионов рублей, а ее откровенное мероприятие суд уже признал пропагандой нетрадиционных отношений.

К тому же поступил иск против звезды на миллиард рублей. Теперь Анастасия плачет на камеру, обещая — больше никаких голых вечеринок. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит.

Такими тихими окрестности этого клуба в промзоне бывают только утром понедельника или когда внутри проводят проверку. Сегодня как раз такой случай. Пришли люди с папками в руках. Всех, кто не имеет отношения к делу, попросили на выход.

Правоохранители вместе с Роспотребнадзором сейчас работают внутри. На заведение давно жаловалось, но только теперь нашелся такой повод. Последствия так называемой «голой» вечеринки настигают ее участников волнообразно. Покуражились, блеснули наготой. Теперь часть вторая, печальная. Расплата.

«Есть проблемы с Подмосковьем. Подмосковные города есть. Директора площадок говорят: „Скорей всего, мы отменим“. Но никаких официальных бумаг не прислано, на основании чего, не прислано», — рассказала певица и телеведущая Лолита Милявская.

Это певица Лолита подтверждает «Известиям», что ее начали предупреждать об отмене концертов. Артиста бьют по самому больному — кошельку. Лолита уже записала ролик с извинениями. Выложила в Сеть.

И ведь она такая не одна — проблемы начались у большинства тех, кто заглянул на огонек. Теперь известных артистов, что десятилетиями не сходят с голубых экранов центрального телевидения, говорят, начинают вырезать из передач. Разрывают рекламные контракты. До чего дошло — с публичным покаянием выступил сам.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми», — заявил народный артист РФ Филипп Киркоров.

Выглядит не убедительно. На кадрах с той самой вечеринки не видно никого, кто бы метался по залу в поисках выхода. Наоборот, все знали о концепции: прийти в костюме, максимально приближенном к наготе. Но только когда появились первые дела, суды, общественное порицание, у артистов нашлись наивные оправдания.

Вал роликов с извинениями разлетелся по Сети. Сложнее всего Насте Ивлеевой. Она же организатор. Придумала, созвала. Теперь плачет.

«Нахожусь сейчас в том положении, когда мне действительно приходится в одиночку справляться со всеми трудностями. Такого масштаба, что я не знаю, как их решать», — заявила блогер Анастасия Ивлеева.

В офисах компаний блогерши начались проверки. Появились сообщения о том, что с многомиллионных доходов она почти не платит налогов. И схема неуплаты вроде бы очень напоминает скандальную схему миллиардерши Лерчек. Но вред моральный оценили еще выше. Продюсер Александр Иншаков обратился с иском о взыскании одного миллиарда рублей.

«Был сначала плевок в лицо всему народу российскому, а потом извиняться после этого? Не совсем понимаю позицию этих товарищей. Зажиревших, обнаглевших», — высказался мнение продюсер Александр Иншаков.

Теперь всех как минимум приведут в чувства. И, судя по всему, одними извинениями артисты не отделаются. В постановлении об административном правонарушении репера, что получил за поведение на вечеринке 15 суток, сказано, что в МВД есть заявления о том, что на вечеринке пропагандировались нетрадиционные ценности. А это уже гораздо серьезней, чем просто непристойное поведение.

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