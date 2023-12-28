«Ощупывают пульс»: в Сербии обвинили Германию в причастности к протестам

Фото: Reuters / MARKO DJURICA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Причем стоят за беспорядками и другие западные страны, считают власти.

Западные спецслужбы, в первую очередь немецкие, причастны к прошедшим в Белграде протестам оппозиции. Об этом заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в беседе с РИА Новости.

«За этими протестами без всякого сомнения стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, британская и французская разведки», — сказал он.

По словам Шешеля, Белград был вынужден применить силу, когда протестующие напали на здание горсобрания. Причем сербские власти немного запоздали с вмешательством. Протестовать можно сколько угодно в центре города, но нельзя ставить под угрозу жизненно важные транспортные развязки. И в этом случае Шешель назвал оправданным применение силы.

Западные страны испытывают президента Сербии Александра Вучича, уверен политик. США и их союзники «ощупывают пульс» перед тем, как делать дальнейшие шаги.

Читайте также Филиппо обвинил НАТО и ЕС в организации «майдана» в Сербии

Протестующие в Сербии перекрыли улицу Карла Маркса в Белграде, а после отправились шествием до главного управления полиции. Участники беспорядков требовали, чтобы всех задержанных бунтовщиков освободили из-под ареста.

После своих заявлений митингующие начали расходиться. До этого несколько сотен студентов перекрыли дорогу перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Участники протестной акции требовали от властей обнародовать списки избирателей на парламентских и муниципальных выборах, прошедших 17 декабря.

МИД Германии после выборов заявил, что отмечены факты злоупотребления государственными ресурсами, запугивания и подкупа избирателей. При этом ведомство ссылалось на отчет наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

Экс-глава агентства безопасности и информации Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин обвинил страны Запада в протестах оппозиции в Белграде. По его мнению, на выборы выдвигались партии, сторонники НАТО, но из-за своей непопулярности возложили общение с народом на артистов и спортсменов. При этом финансирование Запада осуществлялось через НКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие в Сербии прекратили погромы после ареста их лидеров.