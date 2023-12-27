Фото: Reuters / Marko Djurica

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Французский политик смело обличает западных интриганов.

Запад собирался устроить в Сербии «оранжевую революцию». Об этом в личном блоге заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

По словам политика, участники альянса НАТО не смогли смириться с победой коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» во главе с президентской партией на досрочных парламентских выборах. Именно поэтому они решили свергнуть его. Для достижения этой цели были организованы митинги у мэрии Белграда, а также в университетах.

«Организованные демонстрации, особенно в университетах и ​​против мэрии Белграда! Евромайданом попахивает! НАТО уже несколько месяцев угрожает Сербии. Похоже, что глубинное государство хочет ускориться и установить вассальный режим», — написал политик.

«Выходит за рамки ЕС»: почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций

Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно западные страны ответственны за протесты оппозиции в Белграде против результатов выборов. Об этом заявил экс-глава агентства безопасности и информации Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин.