«Выходит за рамки ЕС»: почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Ziese; 5-tv.ru

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Промысловый регион перетерпел давление со стороны Дании, но поставок продуктов в Москву и регионы так и не прекратил.

С началом СВО многие страны внесли Россию в черный список в вопросах сотрудничества. Вопреки ожиданиям Европы, РФ сумела нарастить внутреннее производство, а заодно укрепила отношения с теми странами, которые вопреки давлению согласились на поддержание дипломатических отношений.

Фарерские острова, считающиеся основным поставщиком рыбы в РФ, вошли в список тех, кто не отказался от сотрудничества с Москвой. Какую выгоду из этого извлекает страна-сателлит, почему Фареры продолжают дружить с Россией и как сотрудничество влияет на экономику островного государства, объяснили эксперты эксклюзивно для 5-tv.ru.

Сотрудничество с оглядкой на прошлое

С началом специальной военной операции Фарерские острова, будучи ограниченными в ресурсах, оказались практически между двух огней, объясняет в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Инна Литвиненко. Исторически эта территория находится в подчинении у Дании, именно королевство насаждает там основную политику. Однако в случае с Россией ситуация повернулась иначе.

«Фарерские острова подчиняются Дании, но несмотря на это мы видим ситуацию, что на них запрет не распространяется. Острова сами выбрали позицию, что выдвигаемые каждый раз против России пакеты санкций не накладывают отпечаток на отношения Фарер и Москвы. На это есть несколько весомых причин. В первую очередь, Фареры — промысловая отрасль. 80-85% ВВП обеспечивается с помощью промысла рыбы, а основным, ключевым партнером является Россия. Эта тенденция тянется еще с периода СССР, с 70-х годов: у нас заключено бессрочное соглашение, что мы на постоянной основе сотрудничаем в промысловой сфере», — объясняет Литвиненко.

На сегодняшний день основной поставщик креветки, трески, селедки и других видов ценной рыбы для России — это Фареры. Однако, отношения двух государств основываются и на других отраслях, одна из которых — обслуживание морских судов. В момент, когда другие страны определялись со своей позицией по поводу сотрудничества с Москвой, Дания, понимая, какое влияние Россия оказывает на экономику Фарер, поставила своему «вассалу» ультиматум о прекращении взаимовыгодных отношений. Фареры, понимая, чем им это грозит, пошли в отказ.

«Наши совместные проекты, касаемо защиты биоресурсов, по обеспечению российских судов и по ремонту российских судов — все они направлены на свободные, взаимовыгодные экономические отношения. Но в первую очередь они основаны на рыбном промысле. Ни Дания, ни остальные страны не смогли повлиять на эту ситуацию, чтобы остановить выгодное сотрудничество? Почему? Министры промыслов заявили, что никогда не пойдут на это, потому что невыгодно разрывать отношения с РФ и Российским экономическим союзом. Более того, дабы утвердить заявленные со стороны Москвы и со стороны Фарер инициативы о продолжении сотрудничества, в ноябре 2022 года РФ и Фареры переподписали, продлили новое соглашение», — объяснила она.

Помимо экономических факторов на итоговое решение Фарер влияет и практическая сторона вопроса. Правительство, отвечающее за стабильность в группе островов, давно мечтает получить абсолютную независимость от Дании. В свою очередь, сотрудничество с Россией и финансовый приток, налаженный благодаря взаимовыгодным сделкам, позволяет Фарерским островам диктовать Европе свои условия.

Россия, в свою очередь, извлекает из этой сделки собственную выгоду: находясь в затруднительном положении из-за агрессии некоторых стран Европы, она сохраняет возможность торговать с государствами за счет страны, входящей в ЕС.

«Для России в политическом плане это также выгодно, потому что это экономический партнер, который относится к Европейскому союзу. Плюс, будем честными, это такие объемы рыб, которые мы раньше покупали у других стран. Сейчас Фареры могут диктовать условия всему европейскому союзу. Однозначно в таком контексте отношения будут развиваться по нарастающей спирали. То бишь, у нас будет прирастать экспорт и импорт, будет укрепляться сотрудничество», — прояснила она.

Не рыбой единой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Ziese; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

Вот уже на протяжении многих лет именно рыбный промысел пополняет казну Фарерских островов. Около пяти процентов ВВП приносит государству сотрудничество с РФ, объясняет в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ. Однако, экспорт — далеко не единственный пункт, позволяющий Фарерам держаться на плаву и претендовать на независимость. Устойчивость Фарер поддерживает регулярный импорт необходимых товаров из РФ. Спецоперация, подчеркивает Чирков, повлияла на общий объем продукции, но оценить масштаб пока не представляется возможным.

«Опять же, РФ поставляет на Фареры машины, оборудование, транспортное средство, сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты химической промышленности. Сложно сказать, в каком состоянии взаимодействие находится сейчас, поскольку это связано с санкциями, но на самом деле это неплохо. Для экономики РФ эти поставки достаточно значимые. Понятно, что поставки сырья, как мы видели по статистике 2020–2021 годов для региона удаленного и стесненного в ресурсах, достаточно значимы.

До 2022 года мы поставляли широкую номенклатуру. Сейчас частично эти поставки попадают под санкции. Соответственно то, что было до 2022 года, могло трансформироваться. Некоторые изделия, виды продукции, мы до сих пор поставляем: продукцию химической промышленности, например. Со свежей статистикой сейчас есть определенные сложности: там, где можно, Россия поставляет товары, которые не нарушают санкции, повышая собственную конкурентоспособность», — объяснил он.

Укрепление и расширение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olaf Krüger; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Дипломатические и экономические отношения России и Фарерских островов могут стать плацдармом для дальнейшего развития обеих государств, считает политолог Антон Бредихин. По словам эксперта, у региона есть все необходимые ресурсы, включая максимально допустимое влияние. Что же касается РФ в этом случае, то на основе отношений с Фарерами Москва может генерировать новые договоренности с такими же небольшими государствами, стремящимися к полной автономии.

«Договор с Фарерскими островами регулярно продлевается на разные сроки. Мы знаем, что именно эта автономия Дании обладает своей широкой суверенностью. Эта суверенность выходит за рамки ЕС. Та же Гренландия, которая также является частью Дании, не входит в состав ЕС. Поэтому Фарерские острова, несмотря на санкционную политику от ЕС, стараются сохранить связь с РФ и в дальнейшем использовать их», — объяснил он в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru.

Как отмечает Бредихин, уже в реальном времени Фарерские острова наравне с Венгрией и Сербией могут сработать как точка входа РФ в Европу и развить эту деятельность далеко за рамки рыбной отрасли.

«Брюссель ничего не может сделать с данным соглашением — факт. Россия может развиваи эти отношения в политическом формате — тоже факт. Это дело нужно масштабировать, возможно, сделать его прецендентым и распространить его на регионы», — резюмировал он.

Не лучшее место для туризма?

Фото, видео: www.globallookpress.com / S. Ziese; Личный архив Алексана Мкртчяна; 5-tv.ru

Финансовая независимость Фарерских островов от Дании увеличилась во многом и благодаря росту количества туристов. С началом СВО многие путешественники используют Фареры в качестве транзита. Как отметил гендиректор туркомпании Алексан Мкртчян в комментарии 5-tv.ru, туристы нередко отодвигают дату вылета на три-четыре дня при посещении Дании или Новергии, чтобы успеть посмотреть и фарерские красоты.

В случае с туристами из России ситуация, наоборот, обострилась. Отмена прямых рейсов и рост билетов неизбежно повлекли отток путешественников и, соответственно, денег.

«Фареры привлекали россиян скалистой местностью. Существует даже фишка: просвещенные туристы путешествуют по всему миру, наблюдая за гнездованием птиц. Фареры — одно из мест, где за этим явлением можно наблюдать. Это называется бердинг», — рассказал он.

О бюджетности отдыха на Фарерских островах, впрочем, говорить не приходится, подчеркивает Мкртчян. По сравнению с Норвегией, стоимость аренды отеля там значительно меньше, но в копеечку может влететь покупка билетов.

«Само путешествие, проживание на Фареры недорогое. Туда спокойно можно идти за 30,40, 50 евро в ночь. А вот попасть на Фареры стоит так же, как попасть в Норвегию и Данию. Билет будет стоить минимум 100 тысяч рублей, если добираться из той же Москвы. Из Владивостока или Хабаровска, Красноярска намного дороже. Если добираться с пересадками, то в Европе можно найти лоукостеры за 150 евро», — объяснил Мкртчян.

По совокупности факторов Фареры не могут считаться перспективным местом для туризма у россиян, и вот почему.

«Чтобы попасть на Фареры сегодня, надо, как минимум, иметь шенгенскую визу, которую сейчас получить не просто. Кроме нее, нужно заиметь национальную визу Дании, которую они никогда не выдадут, если у вас нет шенгена. Как сегодня получить шенгенскую визу сегодня — большой вопрос, потому что страны, которые все еще дают нам визы (Италия, Франция) не имеют с островами прямого авиасообщения», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза и Украины.